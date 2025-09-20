Visite commentée des tanneries de la maison natale de Pasteur Musée-maison natale de Pasteur Dole

19 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

La Maison natale de Pasteur a été classée aux titres des Monuments historiques le 25 juillet 1923, en raison de la présence des cuves et des fosses utilisées par les tanneurs jusqu’en 1928 et toujours visibles aujourd’hui.

Les tanneries doloises étaient réputées pour la qualité de leurs cuirs, exportés jusqu’à Lyon et en Italie au début du XIXe siècle. Une dizaine de tanneries étaient en activité le long du canal des tanneurs lorsque Jean-Joseph Pasteur, père du futur savant Louis Pasteur y a exercé le métier de tanneur-corroyeur, de 1816 à 1825. Elles ont progressivement disparu au cours du XIXe siècle.

Les derniers tanneurs dolois ont transmis oralement leur savoir-faire afin que la mémoire de leur travail artisanal de grande qualité ne soit pas perdue. Les peaux des animaux étaient tannées de façon naturelle, le tanin étant l’écorce de chêne. Le temps était l’allié des tanneurs dont l’adage était « il faut laisser du temps au tan ». Travail de rivière, basserie, travail des fosses, corroierie : les différentes étapes du tannage à l’ancienne vous seront présentées lors de cette visite.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

