Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions
vendredi 18 septembre 2026 · Rions
Informations pratiques
Rions
Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin
Église Saint-Seurin et tours Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visites commentées par les bénévoles de l’association de sauvegarde de Rions. Découvrez l’église Saint-Seurin lors d’une visite consacrée à son histoire, à son architecture et à ses éléments remarquables. .
Église Saint-Seurin et tours Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02
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English : Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin
L’événement Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
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