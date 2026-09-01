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Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions

vendredi 18 septembre 2026 · Rions

Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Église Saint-Seurin et tours
Ville
33410 Rions
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Rions

Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin

Église Saint-Seurin et tours Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visites commentées par les bénévoles de l’association de sauvegarde de Rions. Découvrez l’église Saint-Seurin lors d’une visite consacrée à son histoire, à son architecture et à ses éléments remarquables.   .

Église Saint-Seurin et tours Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02 

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English : Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin

L’événement Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud

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