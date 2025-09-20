Visite commentée des trésors de l’église Sainte-Eulalie de Mérida Église Sainte-Eulalie Cruzy

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visites commentées de l’église Sainte-Eulalie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire de l’église Sainte-Eulalie.

La visite vous permettra d’explorer :

L’architecture et l’histoire de l’édifice.

Les objets liturgiques inventoriés.

Les pièces ayant bénéficié d’une restauration dans le cadre du Plan-Objet en Sud-Hérault.

Une immersion au cœur d’un patrimoine religieux préservé.

Église Sainte-Eulalie 6 rue de la poste, 34310 Cruzy Cruzy 34310 Hérault Occitanie La construction est réalisée entre le XIIe et le XVe siècle. Elle porte le nom de Sainte-Eulalie-de-Mérida, jeune chrétienne de douze ans, persécutée par Dioclétien.

La chapelle Sainte-Eulalie est citée pour la première fois lors du concile d’Attilian en 902. Au XIIe siècle, une église romane est édifiée avec trois nefs en plein cintre. Aux XIIIe et XIVe siècles, elle est agrandie et élevée à 20 mètres sous voûte en style gothique. Au XVe siècle, elle est fortifiée avec mâchicoulis, tourelles crènelées et meurtrières. Au XVIe siècle, trois chapelles sont construites entre les contreforts sud et sous les mâchicoulis devenus inutiles. L’échauguette crénelée date du XVe siècle. L’intérieur est très représentatif du gothique méridional. Les vitraux sont du XVe siècle. L’église possède une collection d’objets de culte.

