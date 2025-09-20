Visite commentée des vestiges de la Chartreuse de Durbon Chartreuse de Durbon – Saint Julien en Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne
environ 25 participants
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Visite commentée des vestiges et retracant la vie des pères chartreux
Chartreuse de Durbon – Saint Julien en Beauchêne 05140 Saint Julien en Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne 05140 route forestière Bouriane Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 16 45 https://www.saintjulienenbeauchene.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0492581645 »}, {« type »: « email », « value »: « stjulien05@orange.fr »}] Chartreuse de Durbon 4ème de l’ordre. Route forestière
