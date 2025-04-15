Visite commentée d’Evaux les Bains Évaux-les-Bains

Visite commentée d’Evaux les Bains Évaux-les-Bains mardi 15 avril 2025.

Visite commentée d’Evaux les Bains

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-15

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-04-15 2025-05-06 2025-05-27 2025-06-17 2025-07-08 2025-07-29 2025-08-19 2025-09-30 2025-10-21

Partez à la découverte de la cité thermale et de son histoire. .

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

English : Visite commentée d’Evaux les Bains

German : Visite commentée d’Evaux les Bains

Italiano :

Espanol : Visite commentée d’Evaux les Bains

L’événement Visite commentée d’Evaux les Bains Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-30 par Creuse Confluence Tourisme