Visite commentée : « Dialogue autour des symboles architecturaux du funéraire » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Cimetière de Guéret Creuse

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

En présence d’un spécialiste du patrimoine funéraire du Cimetière de Guéret, déambulez dans le cimetière et découvrez les symboles archirecturaux.

Cimetière de Guéret 19 rue de la Madeleine 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555514700 http://www.ville-gueret.fr https://www.facebook.com/share/16uB1mfLwW/?mibextid=wwXIfr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 51 47 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-gueret.fr »}] Parkings à proximité

© Olivier Brunet