Visite commentée d’Ingrandes – Le Fresne sur Loire, Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Visite commentée d’Ingrandes – Le Fresne sur Loire Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Gratuit, visite en groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale commentée du bourg d’Ingrandes – Le Fresne sur Loire labellisé » Petites Cités de Caractère ».

Partez à la découverte de l’histoire et l’architecture d’Ingrandes avec l’association « Tourisme, Culture et Patrimoine » le samedi 19 septembre à 10 h ou 15 h (durée 2 h).

Départ de la « Maison du Tourisme » (en face de la Poste), rue Michel.

Sur réservation au 06 49 50 84 57.

Gratuit

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite patrimoniale commentée du bourg d’Ingrandes – Le Fresne sur Loire :

Association Tourisme Culture et Patrimoine