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Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz

Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Port de pêche
Adresse
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le fonctionnement de la Société nationale de sauvetage en mer et rencontrez ses bénévoles, qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer. Vous pourrez également visiter leur canot de sauvetage, construit en 1999.

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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© Pays d’art et d’histoire

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