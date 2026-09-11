Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez le fonctionnement de la Société nationale de sauvetage en mer et rencontrez ses bénévoles, qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer. Vous pourrez également visiter leur canot de sauvetage, construit en 1999.
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le fonctionnement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et rencontrez ses bénévoles qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer. Puis visitez leur canot de sauvetage construit en …
© Pays d’art et d’histoire
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