Visite commentée du bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse
samedi 19 septembre 2026 · Village de Creysse · Creysse
Informations pratiques
Visite commentée du bourg de Creysse Samedi 19 septembre, 15h00 Village de Creysse Lot
Gratuit. RDV sous la halle de Creysse Tel : 06.95.31.21.03
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
♂️ Parcours commenté du village de Creysse
Laissez-vous guider à travers les ruelles pittoresques de Creysse par l’association Autour du Cacrey, qui vous fera découvrir l’histoire, le patrimoine et les petites anecdotes de ce charmant village.
Village de Creysse 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie 06 95 31 21 03 Situé sur les rives de la Dordogne dans le département du Lot, le village de Creysse est une ancienne place forte de la vicomté de Turenne, bénéficiant d’un patrimoine remarquable datant des XIIe, XVe et XVIIe siècles. Grâce à son emplacement stratégique sur un éperon rocheux entre les berges de la Dordogne et le ruisseau du Cacrey, il était une forteresse redoutable au Moyen Âge. Parking gratuit.
♂️ Parcours commenté du village de Creysse
© Pah cauvaldor
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