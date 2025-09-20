Visite commentée du bourg de Creysse Village de Creysse Creysse

Visite commentée du bourg de Creysse Village de Creysse Creysse samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du bourg de Creysse 20 et 21 septembre Village de Creysse Lot

Gratuit. RDV sous la halle de Creysse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

‍♂️ Parcours commenté du village de Creysse

Laissez-vous guider à travers les ruelles pittoresques de Creysse par l’association Autour du Cacrey, qui vous fera découvrir l’histoire, le patrimoine et les petites anecdotes de ce charmant village.

Village de Creysse 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie 06 95 31 21 03 Situé sur les rives de la Dordogne dans le département du Lot, le village de Creysse est une ancienne place forte de la vicomté de Turenne, bénéficiant d’un patrimoine remarquable datant des XIIe, XVe et XVIIe siècles. Grâce à son emplacement stratégique sur un éperon rocheux entre les berges de la Dordogne et le ruisseau du Cacrey, il était une forteresse redoutable au Moyen Âge. Parking gratuit.

‍♂️ Parcours commenté du village de Creysse

© Pah cauvaldor