Visite commentée du bourg et visite de l’exposition de Papier peint panoramique « Les Ruines de Romes » Samedi 20 septembre, 15h00 Le Bourg et papier peint panoramique « les ruines de Rome » Haute-Loire

Gratuit, sur réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Rendez-vous à 15h devant l’Eglise – durée 1h30 environ.

Le Bourg et papier peint panoramique « les ruines de Rome » 43210 BAS EN BASSET Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du bourg de Bas en Basset ainsi que visite du papier peint panoramique « les ruines de Rome », oeuvre du 19ème siècle offert par la famille Bardot-Girard à la commune de Bas en Basset.

