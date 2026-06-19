Visite commentée du bourg sous un angle historique Sainte-Sigolène
lundi 20 juillet 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Visite commentée du bourg sous un angle historique
Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Parcours de 2 km commenté par Daniel Brun de la Société d’histoire du canton de Ste Sigolène à la découverte de l’évolution historique de la commune.
Gratuit. Possibilité d’acheter le livret à 4 €. Réservation dans les bureaux de l’office de tourisme.
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Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
A 2 km walk with commentary by Daniel Brun of the Société d?histoire du canton de Ste Sigolène, to discover the historical development of the commune.
Free admission. Booklet available for 4? Bookings at tourist office.
L’événement Visite commentée du bourg sous un angle historique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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