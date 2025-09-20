VISITE COMMENTÉE DU CAMP DE LA TRANSPORTATION par l’Office du Tourisme Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE COMMENTÉE DU CAMP DE LA TRANSPORTATION par l’Office du Tourisme Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00, 14h30, 16h00 Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à 35 personnes par créneau, prévoir une bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Visite guidée du camp de la Transportation et de sa partie réclusion

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « info@hellosaint.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0594 34 23 98 »}]

Ville de Saint-Laurent du Maroni