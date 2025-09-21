Visite commentée du camp gallo-romain de Cora Camp antique de Cora Saint-Moré

Visite commentée du camp gallo-romain de Cora Dimanche 21 septembre, 14h00 Camp antique de Cora Yonne

Participation libre | Prévoir des chaussures pour marcher en forêt | Rendez-vous sur le parking du Camp de Cora : https://maps.app.goo.gl/uQjFZjjCLgojdD8o7

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du camp militaire du IVe siècle situé à Saint-Moré (Yonne) et d’une évocation des nouvelles perspectives révélées par le chantier de sauvegarde d’août 2025 mené avec la Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté.

La visite sera suivie d’une collation offerte sur le site archéologique, par l’association Cora Patrimoine.

Camp antique de Cora Villaucerre 89270 Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 69 72 84 79 https://www.facebook.com/CoraPatrimoineArcySaintMore https://www.youtube.com/@AssociationCoraPatrimoine [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/uQjFZjjCLgojdD8o7 »}] Ce site est un camp retranché du IVe siècle de notre ère, placé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Cure, à 236 m d’altitude, au cœur de la forêt bourguignonne. Il a été bâti sur une superficie d’environ 25 hectares, et gardait la Via Agrippa construite au Ier siècle avant notre ère pour relier Lyon à Boulogne-sur-Mer. Cette route, encore bien visible en contrebas de la falaise, est même encore en partie praticable à pied.

Son vestige le plus spectaculaire est une muraille imposante de près de 300 m de long, classée au titre des Monuments historiques depuis 1971. Elle protégeait l’accès au camp. Flanquée de 6 demi-tours pleines, elle court sur près de 300 m, mesure 2,70 m d’épaisseur et se serait élevée de 3 à 7 m de hauteur.

Ce camp militaire gallo-romain -unique dans la région- est abandonné et dépérit depuis des années. Mais Cora Patrimoine a décidé d’œuvrer à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine unique. Parking en bordure de forêt pour accéder au Camp de Cora : https://maps.app.goo.gl/uQjFZjjCLgojdD8o7

