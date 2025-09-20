VISITE COMMENTÉE DU CAMP RSMA Camp de la Relégation Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE COMMENTÉE DU CAMP RSMA 20 et 21 septembre Camp de la Relégation Guyane

Réservation sur inscription. Places limitées à un groupe de 20 personnes, prévoir une bouteille d’eau, casquette, protection solaire & Pièce d’identité

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) au camp de Saint-Jean : plongez dans l’histoire de ce site emblématique, où chaque année des jeunes guyanais âgés de 18 à 25 ans se forment dans des métiers d’avenir et trouvent leur voie vers l’emploi. Une occasion unique de découvrir un lieu riche de traditions et d’engagement au service de la jeunesse guyanaise.

Camp de la Relégation Entrée du RSMA au village de Saint-Jean, Saint-Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0694 20 64 64 http://www.bagne-stjean.com [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}] Surnommés « Pieds de Biche », les relégués n’avaient pas commis de faute grave mais avaient récidivé. Ces hommes étaient placés sous l’autorité de l’Administration Pénitentiaire mais n’étaient pas astreints aux travaux forcés. Si leur cas était jugé lourd, ils devaient travailler et étaient enfermés la nuit: c’était la relégation collective, basée à Saint-Jean. Les autres étaient libres avec l’autorisation de vivre dans la commune de leur choix. Il y eut près de 18 000 relégués. A 17 km de Saint-Laurent du Maroni, au village de Saint-Jean

