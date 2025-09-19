Visite commentée du canal du Midi Quai du Port Castelnaudary

Visite commentée du canal du Midi Vendredi 19 septembre, 11h45 Quai du Port Aude

Gratuit.

Début : 2025-09-19T11:45:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-19T11:45:00 – 2025-09-19T13:00:00

Laissez-vous guider le long du Canal du Midi, joyau d’ingénierie et de poésie, pour une balade pédestre au fil de l’eau. Depuis le Grand Bassin, vaste miroir où le ciel se reflète avec gourmandise, partez à la découverte des écluses Saint-Roch, véritables étapes savoureuses de cette promenade, où l’histoire fluviale se raconte au rythme des bateaux qui montent et descendent. En longeant les berges ombragées, vous atteindrez le port, lieu vivant où se mêlent traditions marinières et délices du terroir.

© Coline Avargues