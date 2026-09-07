Visite commentée du captage des sources et de la station de filtration, Maison des sources, Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Visite commentée du captage des sources et de la station de filtration Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison des sources Hautes-Pyrénées

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À Ferrère, dans un site préservé situé à 800 mètres d’altitude, découvrez l’un des plus grands réseaux ruraux de distribution d’eau potable. Il alimente aujourd’hui près de 250 communes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers.

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

À Ferrère, dans un site préservé, à 800 mètres d’altitude, visitez l’un des plus grands réseaux rurales de distribution de l’eau potable, qui alimente aujourd’hui près de 250 communes des de la et du…

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