Visite commentée du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Sanary-sur-Mer

Informations pratiques

Visite commentée du centre ancien de Sanary-sur-Mer Samedi 19 septembre, 10h00 Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer Var

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite guidée du centre ancien, avec Henri Ribot (CAV / FJEP Pierre Singal / Histoire et Patrimoine)

Samedi 19 septembre : de 10h à 11H30

Point de rendez-vous :Office du Tourisme, 1 quai du Levant, 83 112 Sanary-sur-Mer

Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer Office du tourisme, 1 quai du Levant, 83112 Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]

Visite guidée du centre ancien, avec Henri Ribot (CAV / FJEP Pierre Singal / Histoire et Patrimoine)

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