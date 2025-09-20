Visite commentée du centre bourg à la fontaine Saint Maurice Saint-Robert

Visite commentée du centre bourg à la fontaine Saint Maurice

Saint-Robert Corrèze

Gratuit

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

Visite commentée du centre bourg à la fontaine Saint Maurice, avec halte au château d’Aragon et à l’ancienne commanderie des hospitaliers. Rdv devant l’église, visite par les élus et les habitants de la commune. .

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66

