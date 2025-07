Visite commentée du centre bourg Blou

Visite commentée du centre bourg Blou dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée du centre bourg

Place de l’église Blou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Sous réserve de la météo, Monsieur Nouvellet vous propose une visite du village, au cours de laquelle vous découvrirez son histoire / l’évolution du bâti.

Place de l’église Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Weather permitting, Mr Nouvellet offers you a tour of the village, during which you’ll discover its history and the evolution of its buildings.

German :

Vorbehaltlich des Wetters bietet Ihnen Herr Nouvellet einen Rundgang durch das Dorf an, bei dem Sie die Geschichte des Dorfes und die Entwicklung der Bausubstanz kennen lernen.

Italiano :

Se il tempo lo permette, il signor Nouvellet vi accompagnerà in un tour del villaggio, durante il quale scoprirete la sua storia e l’evoluzione dei suoi edifici.

Espanol :

Si el tiempo lo permite, el Sr. Nouvellet le llevará a recorrer el pueblo, durante el cual descubrirá su historia y la evolución de sus edificios.

