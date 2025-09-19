Visite commentée du centre-bourg de Port-Louis (Guadeloupe) Bourg de Port-Louis Port-Louis

Visite commentée de la diversité du PATRIMOINE ARCHITECTURAL du centre-bourg de la commune de Port-Louis ; entre description, histoire, litterature et anecdotes…

Bourg de Port-Louis 97117 PORT-LOUIS Port-Louis 97117 Guadeloupe

Journées européennes du patrimoine 2025

Gwenaëlle Guengant