Visite commentée du Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier L’Olivier – Centre culturel et cultuel musulman Boulogne-Billancourt

Visite commentée du Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier 18 et 19 octobre L’Olivier – Centre culturel et cultuel musulman Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Visite guidée

L'Olivier – Centre culturel et cultuel musulman 9 allée El-Ouafi-Boughera 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 49 10 67 96 Contribuer à trouver des solutions aux questions liées à l'exercice du culte musulman, de promouvoir la gestion des affaires liées au culte musulman, de défendre une image, une lecture et une pratique saine de l'Islam, de faire connaître la civilisation islamique, d'organiser des manifestations à caractères culturel et cultuel, de sensibiliser le public à un engagement social actif, éveiller une conscience citoyenne chez les musulmans de France sur un plan théorique et pratique, de contribuer à préserver la cohésion et la paix sociale, d'assurer un soutien scolaire aux élèves en difficultés, d'assurer des cours de langue Arabe et d'éducation religieuse au sein de son établissement dénommé L'OLIVIER , d'organiser des expositions culturelles, l'animation d'un point d'accueil et d'information Métro Billancourt (Ligne 9)

Visite architecturale

©Ville de Boulogne -Billancourt