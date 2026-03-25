Visite commentée du Centre de stockage de la Manche Parking Les Genêts La Hague

Visite commentée du Centre de stockage de la Manche

Parking Les Genêts Digulleville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-07 2026-07-07 2026-07-21 2026-10-20

Découvrir, apprendre et comprendre la gestion des déchets radioactifs. Le site de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), 1er centre français de stockage de déchets radioactifs et 1er centre au monde à être entré en phase de fermeture, propose des visites adaptées à tous grand public, familles et professionnels.

La visite de ce site qui ne reçoit plus de colis de déchets radioactifs, mais fait l’objet d’une surveillance active, se déroule en deux étapes. Tout d’abord, une présentation du Centre de stockage de la Manche, des déchets radioactifs et de leur gestion, puis une visite des installations forages pour mesures et analyses des eaux, station météo et ses appareils de contrôle, bassin d’orage, salle de conduite…

Durée 2h conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans).

Du fait du plan vigipirate, les visiteurs ne peuvent pas avoir d’effets personnels avec eux. Il est recommandé de les laisser dans son véhicule. .

Parking Les Genêts Digulleville La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite commentée du Centre de stockage de la Manche

L’événement Visite commentée du Centre de stockage de la Manche La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin