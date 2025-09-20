Visite commentée du Centre d’Intreprétation des Mégalithes Centre d’interprétation des mégalithes Murat-sur-Vèbre

Visite commentée du Centre d’Intreprétation des Mégalithes Centre d’interprétation des mégalithes Murat-sur-Vèbre samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Centre d’Intreprétation des Mégalithes Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Centre d’interprétation des mégalithes Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée du Centre d’Interprétation des Mégalithes (CIM)

Au programme :

Une visite commentée pour plonger dans l’histoire et les mystères des statues-menhirs et de nos premiers paysans, éleveurs et cultivateurs.

Puis, une sortie sur site, à la découverte de lieux emblématiques du circuit des statues-menhirs (sites possibles : Pierre Plantée, Moulin de Louat, Paillemalbiau, Hautes Vergnes…).

✨ Venez explorer, comprendre et partager ces richesses culturelles au cœur de la Destination Haut-Languedoc !

Centre d’interprétation des mégalithes 10 Rue Salle des fêtes, 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie 05 32 11 09 46 https://www.destinationhautlanguedoc.fr/decouvrir/visiter [{« type »: « phone », « value »: « 0532110946 »}] Présentation du Centre d’interprétation des Mégalithes

Il abrite deux grandes salles d’expositions consacrées aux premiers paysans et éleveurs de la fin du Néolithique (environ 3 500 à 2 200 av. J.-C.). On y découvre une douzaine à une vingtaine de statues-menhirs du groupe rouergat, concentrées localement sur la destination du Haut-Languedoc.

Mise en scène pédagogique

Le parcours met en lumière :

Les techniques de fabrication,

Les motifs anatomiques et attributs gravés,

Les origines, contexte et datation des sculptures,

Des hypothèses sur leur rôle (stèles funéraires, symboles sacrés, balises territoriales…).

Collections remarquables

On y trouve des statues-menhirs authentiques comme celles des Favarels, Montagnol, Devès de Félines ou Cambous, ainsi que quelques reproductions pour illustrer les types masculins, féminins ou transformés. Ce centre est situé au 1er étage du bâtiment de l’Office de Tourisme de Murat-sur-Vèbre, ancienne scierie nichée au cœur du village. Il se trouve également dans le même bâtiment que l’Office de Tourisme et l’Agence postale intercommunale

L’adresse exacte est 10 rue de la salle des fêtes, 81320 Murat-sur-Vèbre

Visite commentée du Centre d’Interprétation des Mégalithes (CIM)

© Office de Tourisme Destination Haut-Languedoc