Visite commentée du centre historique Office de Tourisme d’Istres Istres

Visite commentée du centre historique

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 16h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

Découvrez le centre historique d’Istres et son passé médiéval lors d’une visite commentée pour les journées européennes du patrimoine 2025, avec l’office de tourisme !

Un centre ancien dont les premières traces écrites remontent au Xème siècle, en 966 exactement ! Istres possède un véritable centre historique, anciennement fortifié.

Cette visite vous permettra de monter jusqu’au belvédère qui domine toute la ville d’Istres et Notre Dame de Beauvoir (église du XIIème siècle). Rémi vous expliquera les spécificités de l’habitat du vieil Istres, les modes de constructions des maisons, l’histoire mais aussi les légendes qui entourent la commune.

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme d’Istres. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Discover the historic center of Istres and its medieval past on a guided tour for the 2025 European Heritage Days, with the tourist office!

German :

Entdecken Sie das historische Zentrum von Istres und seine mittelalterliche Vergangenheit bei einer kommentierten Führung anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 mit dem Fremdenverkehrsamt!

Italiano :

Scoprite il centro storico di Istres e il suo passato medievale con una visita guidata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, con l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

Descubra el centro histórico de Istres y su pasado medieval en una visita guiada con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, ¡con la Oficina de Turismo!

