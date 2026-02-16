Visite commentée du centre historique Office de Tourisme d’Istres Istres

Visite commentée du centre historique

Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 16h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez le centre historique d’Istres et son passé médiéval lors d’une visite commentée avec l’office de tourisme !

Un centre ancien dont les premières traces écrites remontent au Xème siècle, en 966 exactement ! Istres possède un véritable centre historique, anciennement fortifié.

Cette visite vous permettra de monter jusqu’au belvédère qui domine toute la ville d’Istres et Notre Dame de Beauvoir (église du XIIème siècle). Rémi vous expliquera les spécificités de l’habitat du vieil Istres, les modes de constructions des maisons, l’histoire mais aussi les légendes qui entourent la commune.

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme d’Istres. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the historic center of Istres and its medieval past on a guided tour with the tourist office!

L’événement Visite commentée du centre historique Istres a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Istres