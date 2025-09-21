Visite commentée du Centre Opérationnel Départemental (salle de crise) Préfecture des Hauts-de-Seine Nanterre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Profitez de la visite commentée de la salle de crise de la préfecture.

Véritable outil stratégique du préfet, le centre opérationnel départemental est le lieu où se rassemblent tous les acteurs en cas de crise dans le département (crise climatique, urbaine…).

Œuvre d'un disciple de Le Corbusier, André Wogenscky, la préfecture des Hauts-de-Seine, tour de 113 mètres de haut, alliage de béton, de verre et d'aluminium, est le reflet d'une architecture typique des années 1970. Lors de la conception, l'usager était au centre des préoccupations de l'architecte. André Wogenscky a souhaité créer un bâtiment fonctionnel, tout en affirmant l'importance de l'esthétisme. 40 ans après sa construction, le bâtiment a résisté au temps, avec quelques réaménagements au fil des années nécessaires pour s'adapter aux nouveaux besoins. Les partenariats conclus avec le Centre national des arts plastiques en 2013 et avec le Mobilier national en 2014 ont permis de remettre en valeur les espaces qui accueillent nos publics. Ainsi depuis juin 2014, le Mobilier national a mis à disposition des pièces de mobilier et des œuvres d'art représentatives de la création artistique des années 1970. C'est un hommage, 40 ans après sa création, à ceux qui ont imaginé et conçu la préfecture de Nanterre, lieu symbolique de la présence de l'État dans le département des Hauts-de-Seine.

© Préfecture des Hauts de Seine