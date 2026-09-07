Visite commentée du centre thermal, Centre thermal La Roche-Posay, La Roche-Posay
dimanche 20 septembre 2026 · Centre thermal La Roche-Posay · La Roche-Posay
Informations pratiques
Visite commentée du centre thermal Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre thermal La Roche-Posay Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Premier centre thermal d’Europe dédié à la dermatologie, le Centre thermal de La Roche-Posay vous ouvre les portes de ses thermes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.
Lors d’une visite guidée de 1h30, les agents thermaux partageront leur expertise et vous feront découvrir les différents protocoles pratiqués au quotidien : douches filiformes, massages sous affusion, pulvérisations…
Reconnue d’utilité publique depuis 1897, l’eau thermale de La Roche-Posay est aujourd’hui utilisée pour accompagner les peaux fragilisées par l’eczéma, le psoriasis, les brûlures, les cicatrices ou encore les traitements post-cancer.
Les cures sont proposées dans le bâtiment historique récemment rénové, où se rencontrent héritage thermal et innovation médicale.
Dimanche 20 septembre 2026.
Durée : 1h30.
Thermes du Connétable, avenue du Docteur Benjamin Bord, 86270 La Roche-Posay.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire sur le site : https://www.loreal.com/fr/
Centre thermal La Roche-Posay Rue du Docteur Benjamin Bord, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 48 47 https://centrethermal.laroche-posay.fr/ https://www.facebook.com/centre.thermal.la.roche.posay;https://www.instagram.com/centre.thermal.la.roche.posay/ [{« link »: « https://www.loreal.com/fr/ »}] Le centre thermal La Roche-Posay vous accueille au pavillon des sources, son espace expérientiel où vous y découvrirez l’histoire du thermalisme et le genèse de la marque dermo-cosmétique La Roche-Posay il y a plusieurs centaines d’années.
Découvrez-y, en vidéo, le cycle de l’eau thermale de La Roche-Posay et le fonctionnement des thermes, lieu de soins et de partage d’expérience. Parking gratuit sur place.
Le Centre Thermal de La Roche-Posay (Vienne)
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