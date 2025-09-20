Visite commentée du Cercil Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans

Visite commentée du Cercil Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans samedi 20 septembre 2025.

entrée libre

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

A partir de 10 ans, en entrée libre, découvrez l’histoire des camps d’internement du Loiret grâce à une visite commentée !

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

Exposition permanente du Cercil consacrée à l’histoire des camps d’internement dans le Loiret histoire visite

