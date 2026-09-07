Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere, Église de Lapeyrere, Lapeyrère

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de Lapeyrere Haute-Garonne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église du village à travers une visite commentée consacrée à son histoire et à son projet de restauration.

Vous découvrirez les travaux déjà réalisés, les interventions encore à venir et les enjeux liés à la préservation de cet édifice situé au cœur du village.

Visite gratuite. Les visiteurs qui le souhaitent pourront faire un don pour contribuer à la restauration de l’église.

Église de Lapeyrere Route Départementale D74E, 31310 Lapeyrère Lapeyrère 31310 Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir l’église du village avec les explications du projet de travaux. Une visite commentée vous sera proposée (ce qui a été fait et ce qui reste à faire) sans oublier l’histoire de est au …

©OTIVolvestre