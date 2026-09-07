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AGENDA · Lapeyrère

Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere, Église de Lapeyrere, Lapeyrère

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Lapeyrere · Lapeyrère

Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere, Église de Lapeyrere, Lapeyrère

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Lapeyrere
Adresse
Route Départementale D74E, 31310 Lapeyrère
Ville
31310 Lapeyrère
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre.

Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de Lapeyrere Haute-Garonne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église du village à travers une visite commentée consacrée à son histoire et à son projet de restauration.

Vous découvrirez les travaux déjà réalisés, les interventions encore à venir et les enjeux liés à la préservation de cet édifice situé au cœur du village.

Visite gratuite. Les visiteurs qui le souhaitent pourront faire un don pour contribuer à la restauration de l’église.

Église de Lapeyrere Route Départementale D74E, 31310 Lapeyrère Lapeyrère 31310 Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir l’église du village avec les explications du projet de travaux. Une visite commentée vous sera proposée (ce qui a été fait et ce qui reste à faire) sans oublier l’histoire de est au …

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