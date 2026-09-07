Visite commentée du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon, Ferme de Villarivon, Les Chapelles

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon 19 et 20 septembre Ferme de Villarivon Savoie

Visite gratuite d’une durée de deux heures environ. Respecter si possible les horaires de début des visites commentées (10h00, 14h00 et 16h00)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon (IMH) :

Découverte du chantier de restauration de la ferme et de sa chapelle attenante (toitures et façades) ayant débuté au printemps 2023. À l’occasion de l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine les visiteurs pourront notamment apprécier la qualité de la réfection des charpentes (ferme et chapelle), comme celle de la restauration-restitution du décor peint en trompe-l’œil des façades principales. Ils auront également l’occasion de découvrir la technique traditionnelle de pose des lauzes du fait du démarrage des travaux de couverture (lesquels se poursuivront d’ailleurs au cours de l’année 2027).

Les visites (conjointement assurées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre) permettront de familiariser le public aux problématiques de la réhabilitation des bâtiments anciens à forte dimension patrimoniale : jusqu’où et dans quelles proportions intervenir ? Faut-il se limiter à conserver l’existant ou est-on légitime dans la reconstitution « à l’identique » des éléments détériorés ou disparus (à l’exemple, pour la Ferme de Villarivon, de larges pans de son décor de façade) ? Doit-on se limiter à un strict respect de l’utilisation des matériaux anciens ou l’emploi de matériaux et de technologies actuelles peut-il être admis, voire même apparaître souhaitable ?

Il sera ainsi proposé une approche concrète des nombreux questionnements inhérents à toute restauration du patrimoine bâti, qu’il soit ou non protégé au titre des Monuments Historiques.

Accès (respecter la signalétique) :

Le parking étant extrêmement difficile en toute saison dans le vieux village de Villarivon, les visiteurs sont instamment priés de garer leur véhicule sur le parking situé à l’amont du village ou sur l’aire de stationnement et de manœuvre des cars scolaires située à l’aval du hameau en bordure de la Route de Bellentre, au niveau du panneau indicateur d’entrée dans la localité, avant de rejoindre l’intérieur du village à pied.

Description de l’édifice :

La visite des espaces de la ferme de Villarivon naguère dévolus à l’activité agricole présente un double intérêt historique et patrimonial. Dans sa facture composite de bâtiment à vocation agropastorale astucieusement maquillé en maison de maître la bâtisse illustre en premier lieu la formidable réussite économique et sociale d’une famille « d’entrepreneurs de montagnes », du XVIIe au XIXe siècle, dans le cadre institutionnel d’anciens États de Savoie soudain dissous, en 1860-1861, à l’acide corrosif du Risorgimento et de l’Unité Italienne.

Sur le plan architectural et en dépit de l’ultime remaniement de son décor extérieur d’inspiration ouvertement piémontaise en 1880, la ferme conserve en effet dans sa logique de bâtiment à la vocation hybride, à la fois agropastorale et « résidentielle », toutes les fonctions caractéristiques d’une « usine à vaches » indissociable, dans les hautes vallées des Alpes du nord, de l’essor d’une florissante économie du gruyère initiée à l’entame des Temps Modernes. Car abrités sinon camouflés derrière son imposante façade que rythment sur trois niveaux, comme sur le mur de scène d’un théâtre antique, un savant alignement d’ouvertures vraies ou figurées, fenils, greniers, étables et fosse à fumier assurent effectivement toutes les fonctions nécessaires à l’hivernage d’un abondant bétail composé de plusieurs dizaines de bovins, de chèvres et de moutons.

Au-delà du simple artifice cependant, si les domestiques et autres garçons de ferme cohabitent bel et bien avec les animaux ici aussi, à la manière accoutumée de la plupart des villageois de Haute-Tarentaise, les propriétaires jouissent de leur réussite de paysans parvenus aux deux extrémités de ce paravent urbain assorti de sa chapelle privative, dans le confort de deux logements ostensiblement aménagés selon les standards contemporains du goût bourgeois.

Ferme de Villarivon 104 chemin de La Combe 73700 LES CHAPELLES Les Chapelles 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La ferme de Villarivon, naguère dévolue à l’activité agricole, présente un double intérêt historique et patrimonial.

Dans sa facture composite de bâtiment à vocation agropastorale astucieusement maquillé en maison de maître, la bâtisse illustre en premier lieu la formidable réussite économique et sociale d’une famille « d’entrepreneurs de montagnes », du XVIIe au XIXe siècle, dans le cadre institutionnel d’anciens États de Savoie soudain dissous, en 1860-1861, à l’acide corrosif du Risorgimento et de l’Unité Italienne.

Sur le plan patrimonial, en dépit de l’ultime remaniement de son décor extérieur d’inspiration patricienne en 1880, la ferme conserve sa logique de bâtiment à la vocation hybride, à la fois agropastorale et « résidentielle ». Toutes les fonctions caractéristiques d’une « usine à vaches » indissociable, dans les hautes vallées des Alpes du nord, de l’essor d’une florissante économie du gruyère initiée à l’entame des Temps Modernes. Car abrités sinon camouflés derrière son imposante façade que rythment sur trois niveaux, comme sur le mur de scène d’un théâtre antique, un savant alignement d’ouvertures vraies ou figurées, fenils, greniers, étables et fosse à fumier assurent effectivement toutes les fonctions nécessaires à l’hivernage d’un abondant bétail composé de plusieurs dizaines de bovins, de chèvres et de moutons. Au-delà du simple artifice cependant, si les domestiques et autres garçons de ferme cohabitent bel et bien avec les animaux ici aussi, à la manière accoutumée de la plupart des villageois de Haute-Tarentaise, les propriétaires jouissent de leur réussite de paysans parvenus aux deux extrémités de ce paravent urbain assorti de sa chapelle privative, dans le confort de deux logements ostensiblement aménagés selon les standards contemporains du goût bourgeois. A l’attention des visiteurs : le parking étant extrêmement difficile en toute saison dans Villarivon, les visiteurs sont instamment priés de garer leur véhicule sur l’aire de stationnement et de manœuvre des cars scolaires située à l’aval du hameau en bordure de la Route de Bellentre, au niveau du panneau indicateur d’entrée dans la localité, avant de rejoindre l’intérieur du village à pied.

Visite commentée du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon (IMH) :

© Bruno Berthier