Visite commentée du château Château de Breteuil Choisel

Visite commentée du château Château de Breteuil Choisel samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château 20 et 21 septembre Château de Breteuil Yvelines

Parc :

8 € par jeune

10 € par adulte

Château et parc :

12 € par jeune

15 € par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir la richesse de ce château : Retour sur l’histoire de cette famille liée à l’histoire de France, découvrez la vie d’autrefois au château avec la présence de personnages en cire, une grande richesse au niveau mobilier, objets, tableaux. Visite commentée par nos conférencières en costume 1900 !

Château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France 0130520511 http://www.breteuil.fr A l’emplacement d’une forteresse médiévale, construction du château à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, dans le style Henri IV (actuelle partie centrale du corps de logis en pierre et brique, avec des combles élevés). En 1712, terres et château entrent dans le patrimoine des Breteuil : nombreux agrandissements et embellissements, en particulier création d’un jardin à la française. Vers 1900, réfection des jardins par Henri et Achille Duchêne et construction des deux ailes en retour d’équerre. RN118 sortie Saclay, puis St-Remy-les-Chevreuse / RER B St-Rémy

Visite commentée

@chateaudebreteuil