Visite commentée du château d’Arbouet, Château d’Arbouet, Arbouet-Sussaute

Informations pratiques

Visite commentée du château d’Arbouet 19 et 20 septembre Château d’Arbouet Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite commentée du château d’Arbouet à 15h, dans la limite des places disponibles.

Situé depuis des temps immémoriaux dans une zone frontalière entre le Béarn, la Soule et la Navarre, le château d’Arbouet témoigne d’une histoire riche. Cette visite permettra de découvrir l’architecture de cette demeure, qui fut la propriété du sénateur Jacques-Adolphe Daguenet au XIXe siècle.

Occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, le château conserve encore sur ses murs des traces visibles de cette période.

Château d’Arbouet 3393 route de Labastide, 64120 Arbouet-Sussaute Arbouet-Sussaute 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Visite commentée du château d’Arbouet le samedi 20 et le dimanche 21 à 11 h et 16 h. Situé sur un territoire à la frontière entre le Béarn, la Soule et la Navarre, le château fut occupé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Ses murs conservent des traces de ce passage qui seront visibles à cette occasion.

Une exposition de la peintre Pi aura également lieu lors de ces journées. Parking sur la place du fronton, à environ 200 m.

Visite commentée du château d’Arbouet à 15h, dans la limite des places disponibles.

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