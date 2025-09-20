Visite commentée du château d’Arbouet Château d’Arbouet Arbouet-Sussaute

Gratuit, sans inscription dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Situé depuis des temps immémoraux sur une zone frontalière entre le Béarn, la Soule et la Navarre, venez profiter de cette visite commentée pour découvrir l’histoire et l’architecture de cette demeure qui fut au XIXe siècle la propriété du sénateur Jacques-Adolphe Daguenet

Occupée par les Allemands durant la seconde guerre mondiale, ses murs en conservent des traces encore visibles aujourd’hui qu’il est possible de découvrir.

Durant les deux jours, vous pourrez admirer les peintures de l’artiste Pi, peintre amateur de Saint Palais qui exposera ses oeuvres de 11h à 17h.

Château d’Arbouet 3393 route de Labastide, 64120 Arbouet-Sussaute Arbouet-Sussaute 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Visite commentée du château d’Arbouet le samedi 20 et le dimanche 21 à 11 h et 16 h. Situé sur un territoire à la frontière entre le Béarn, la Soule et la Navarre, le château fut occupé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Ses murs conservent des traces de ce passage qui seront visibles à cette occasion.

Une exposition de la peintre Pi aura également lieu lors de ces journées. Parking sur la place du fronton, à environ 200 m.

