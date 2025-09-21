Visite commentée du château de Beaufort et dégustation de vins Château de Beaufort Beaufort



Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Château de Beaufort : visite et dégustation de vin

Pour la première fois de son histoire, le château de Beaufort ouvre ses grilles au public.

Depuis le sommet de son rocher, sa position dominante et sa grande visibilité alentour ont toujours suscité l’intérêt et la curiosité.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, son nouveau propriétaire souhaite faire découvrir ce site au plus grand nombre, partager son histoire et présenter le programme des travaux prévus pour sa sauvegarde.

La visite commentée sera suivie d’une dégustation des vins du château.

Château de Beaufort Rue du château, 34210 Beaufort Beaufort 34210 Hérault Occitanie 06 13 51 14 12 https://www.chateaudebeaufort.wine https://www.facebook.com/profile.php?id=61576573025020 Un château aux allures de forteresse ! De l’ancienne forteresse qui occupait jadis le rocher, la muraille du château conserve les vestiges de son enceinte fortifiée, percée de meurtrières. Depuis cette position stratégique, la forteresse de Beaufort, sentinelle du Minervois, protégeait la route de Narbonne à Minerve. Construit à l’appui de ces antiques fortifications, le château connait d’importants remaniements au cours des siècles mais garde la silhouette massive et le caractère défensif de ses tours, témoins de son passé médiéval.

Journées européennes du patrimoine 2025

© J-F. de Miailhe