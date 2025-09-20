Visite commentée du Château de Brangues – Domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues

Visite commentée du Château de Brangues – Domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Château de Brangues – Domaine Paul Claudel 20 et 21 septembre Domaine Paul Claudel Isère

Tarifs : Adulte : 5 € – Gratuit pour les moins de 14 ans.

Réservation recommandée : rencontres-brangues.fr

Accessible en fauteuil roulant avec aide

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Les visites commentées du parc et du château évoqueront les thèmes de l’architecture, de l’écrivain Paul Claudel et de l’histoire des châtelains de Brangues et de leur traces.

Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues, Isère Brangues 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.rencontres-brangues.fr La première mention du château remonte à l’année 1351. La maison forte s’élève, alors, dans la partie septentrionale du château actuel. L’écrivain Paul Claudel en fait l’acquisition en 1927. À sa mort, en 1955, il sera enterré au fond du parc, conformément à son vœu. En raison de ses modifications et agrandissements successifs, l’édifice présente, aujourd’hui, un plan atypique en forme de « P ». Trois ailes dessinent une cour trapézoïdale cantonnée dans son angle nord-est par une tour ronde du 14e siècle. À l’intérieur, quelques éléments du mobilier rappellent la carrière de Paul Claudel en Chine, mais aussi à Prague ou à Bruxelles. Outre le château, sont disséminés plusieurs bâtiments de communs dans un parc composé de prés, sous-bois et verger, édifiés au 18e siècle. parking au sein du Domaine

Les visites commentées du parc et du château évoqueront les thèmes de l’architecture, de l’écrivain Paul Claudel et de l’histoire des châtelains de Brangues et de leur traces.

© Château de Brangues © DR