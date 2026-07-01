Visite commentée du Château de Cascastel, Château de Cascastel, Cascastel-des-Corbières

Informations pratiques

Visite commentée du Château de Cascastel Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Cascastel Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de Cascastel lors d’une visite commentée qui vous plongera dans l’histoire du village grâce à une présentation vidéo introductive. La visite se poursuit par la découverte de la salle des Gypseries, remarquable témoignage du patrimoine décoratif du château.

Château de Cascastel 4 Clos de l’Acacia, 11360 Cascastel-des-Corbières, France Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie La Villa Calcicustello est mentionnée dès 861 dans une charte. Le fort est cité en 1119. L’abbé de Lagrasse en était le seigneur justicier et y conserva ses droits jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Il n’était toutefois pas l’unique seigneur du lieu. Le château, qui ne figure jamais parmi les états de dépenses de l’abbaye, devait être occupé par les seigneurs en paréage. La tour est le seul vestige du fort primitif. Au sud de la tour, le logement a été complété au XVIIIe siècle, par d’importants bâtiments aujourd’hui en ruines. Des bâtiments existaient également au nord de la tour, sans doute démolis lors de la construction du four qui a sans doute servi pour le traitement de l’antimoine. Il est certainement antérieur à 1903, voire au XIXe siècle, car les parements extérieurs ne portent pas trace de boucharde. Les traces de ciseaux et la taille des joints semblent permettre de le dater du XVIIe siècle. Les bâtiments du château comprennent une vaste maison du XVIIIe siècle complètement délabrée, une tour carrée et le four. Le château était relié au parc situé sur l’autre rive, par un pont à quatre arches.

Visite commentée du château de Cascastel

©Amis du château de Cascastel