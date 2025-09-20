Visite commentée du château de Châlus-Maulmont Château de Châlus-Maulmont Châlus

Visite commentée du château de Châlus-Maulmont Château de Châlus-Maulmont Châlus samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château de Châlus-Maulmont 20 et 21 septembre Château de Châlus-Maulmont Haute-Vienne

Pas d’accessibilité PMR. Gratuit. Sans réservation. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée des vestiges du château avec accès au premier étage de la tour ainsi qu’à la geôle située à sa base.

Château de Châlus-Maulmont Place Géraud de Maulmont, 87230 Châlus Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Vestiges d’un Château du XIII ème siècle Parking

Visite commentée des vestiges du château avec accès au premier étage de la tour ainsi qu’à la geôle située à sa base.

© Association des amis de Châlus-Maulmont