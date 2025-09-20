Visite commentée du château de Chazoux Château de Chazoux Hurigny

Visite commentée du château de Chazoux 20 et 21 septembre Château de Chazoux Saône-et-Loire

10 personnes maximum par visite | Départ des visites à 10h30, 12h, 14h30 et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du château de Chazoux et plongez dans l’histoire d’un grand domaine viticole et de la vie d’une grande famille lyonnaise au XIXe siècle.

Une dégustation des vins du domaine aura lieu à l’issue de la visite guidée.

Château de Chazoux 1828 route de Mâcon, 71870 Hurigny Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 32 23 https://chateaudechazoux.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 07 05 32 23 »}, {« type »: « email », « value »: « cdlchapelle@yahoo.fr »}] Le domaine viticole de Chazoux à Hurigny se structure au XVIIIe siècle. Un château ou maison de maître est attesté en 1809. À partir des années 1880, les propriétaires Alphonse Michoud et son épouse Thérèse de Boissieu entreprennent de réaménager le domaine. Si l’architecture extérieure du château reste sobre, les intérieurs sont richement décorés, notamment la suite du rez-de-chaussée. Les commanditaires font appel à l’atelier de Victor Bussière pour le décor peint des salons et des chambres, décor peint complété par des papiers peints de qualité. Dans le goût du XIXe siècle, chacune des pièces restitue ainsi une ambiance historique différente, Moyen Âge, Renaissance, époque Louis XV.

Pour le parc, Marc-Antoine II et Gabriel II Luizet sont sollicités. Issus d’une dynastie d’horticulteurs et paysagistes lyonnais, ceux-ci proposent un parc au tracé irrégulier, mais simple compte tenu de la surface réduite. Y sont cependant présentes toutes les caractéristiques des parcs des Luizet : chemins aux larges courbes, pelouses, fabriques. Plusieurs belvédères proposent des points de vue sur le grand paysage.

© Pilar Schacher