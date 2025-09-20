Visite commentée du château de Frontenay Château de Frontenay Frontenay

Visite commentée du château de Frontenay Château de Frontenay Frontenay samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château de Frontenay 20 et 21 septembre Château de Frontenay Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’intérieur du château de Frontenay samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h et à 16h.

Château de Frontenay 375 chemin du Château, 39210 Frontenay Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 15 07 92 98 https://www.chateaudefrontenay.com

Journées européennes du patrimoine 2025

© Stéphane Godin