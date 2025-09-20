Visite commentée du château de Gageac Château de Gageac Gageac-et-Rouillac

4 € par personne de plus de 12 ans. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Partez à la découverte du château de Gageac, lieu chargé d’histoire niché dans un écrin de verdure. La visite vous emmènera à travers :

Le donjon (accès réservé aux personnes alertes),

Les caves mystérieuses,

Le pigeonnier traditionnel,

Et une promenade dans le parc.

⚠️ L’intérieur du château ne sera pas accessible au public.

Une belle occasion de plonger dans l’histoire et l’architecture de ce site d’exception !

Château de Gageac 1465 route du château, 24240 Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 27 85 69 http://www.chateau-gageac.com Le château fut d’abord une tour de garde dépendante du château de Duras au XIIe siècle. Elle a ensuite été renforcée pour devenir une place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable Du Guesclin y tint un siège pendant 5 jours avant de s’en emparer. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le château fut transformé en habitation.

