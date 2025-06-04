Visite commentée du Chateau de la Mercerie

2, Rue des Frères Rethore Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-07-06 2026-09-02

Visite commentée du château de la Mercerie appelé le “Petit Versailles des Charentes”. Il est le fruit de l’imagination sans limite des frères, Alphonse et Raymond Réthoré.

.

2, Rue des Frères Rethore Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 chateaudelamercerie16@gmail.com

English :

As you approach the Château de la Mercerie, you’ll be amazed by its impressive 220-metre façade. Called the Little Versailles of the Charentes , it is the fruit of the boundless imagination of brothers Alphonse and Raymond Réthoré.

L’événement Visite commentée du Chateau de la Mercerie Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de tourisme du Sud Charente