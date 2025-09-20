Visite commentée du Château de La Tourette Château de la Tourette Vernoux-en-Vivarais

Visite commentée du Château de La Tourette Château de la Tourette Vernoux-en-Vivarais samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Château de La Tourette 20 et 21 septembre Château de la Tourette Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les propriétaires proposent une visite commentée de la maison forte (qui abrite une ancienne salle des gardes et un escalier en vis) et des extérieurs (notamment la terrasse avec son remarquable mur de soutènement, avec vue sur les vestiges du château).

Château de la Tourette 2230 Chemin de La Tourette 07240 Vernoux-en Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 84 05 52 Le Château de la Tourette est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle. Vestiges visibles des XIVe et XVe siècles (dont l’élément central est un important donjon quadrangulaire). L’édifice comprend une maison forte (XVIe siècle, restaurée, qui abrite notamment une ancienne salle des gardes et un bel escalier en vis restauré en 2020), ainsi qu’une grande terrasse avec son remarquable mur de soutènement (de la terrasse, belle vue sur les vestiges du château et sur les gorges de la Dunière).

Le site est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 7 novembre 1996 (maison-forte, communs, terrasses, donjon, élévation).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Paul Villecourt -outdoor-reporter.com