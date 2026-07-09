Visite commentée du château de Laréole, Château de Laréole, Laréole

Informations pratiques

Visite commentée du château de Laréole 19 et 20 septembre Château de Laréole Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du château, de la Renaissance à nos jours, au cours d’une visite guidée d’environ 1h15.

À l’intérieur, votre guide vous fera également découvrir les expositions consacrées aux œuvres de Lucien Vieillard, aux maquettes en briquettes de bâtiments toulousains réalisées par Roger Puntous, ainsi qu’aux photographies de bâtiments de Toulouse de Miguel Cano.

Château de Laréole 5 Lieu Dit Pradaux 31480 Laréole Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/cc/visites-guidees-chateau-de-lareole-saison-2026-3470939?utm-campaign=social&utm-content=creatorshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=escb »}] Château construit de 1579 à 1583 par Dominique Bachelier, pour Pierre de Cheverny, trésorier général des Finances du Languedoc. Communs construits à la fin du XVIIe siècle. Aménagement du parc dans la première moitié du XVIIIe siècle (statues de Marc Arcis) , modifications au XIXe siècle. Entouré de fossés, le château se présente comme un quadrilatère de bâtiments entourant une cour centrale. Quatre tours carrées saillantes occupent les angles. La construction est faite d’assises alternées de pierre et de brique. Les façades s’ouvrent de fenêtres à meneaux et croisillons, et sont couronnées par une corniche soutenue par des consoles cannelées. L’accès à la cour se fait par une porte monumentale en arcade après le pont franchissant le fossé. Dans la cour, contre le mur d’entrée, règne sur toute la largeur une galerie à jour portée en encorbellement sur des consoles. Cette galerie établit une communication entre les deux ailes au premier étage. Un perron à double volée donne accès au corps de logis principal. Cet édifice constitue un exemple intéressant et complet d’architecture civile du XVIe siècle.

Découvrez l’histoire du château, de la Renaissance à nos jours, au cours d’une visite guidée d’environ 1h15.

©Tourisme Haute garonne