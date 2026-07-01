Visite commentée du château de Larrazet, Château Johan de Cardailhac, Larrazet

Informations pratiques

Visite commentée du château de Larrazet 19 et 20 septembre Château Johan de Cardailhac Tarn-et-Garonne

Tarif : 3,50€ par personne. Gratuit jusqu’à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dominant la vallée de la Gimone, le château abbatial de Larrazet fut propriété de l’abbaye cistercienne de Belleperche jusqu’à la Révolution française.

Il a été construit sur les substructions d’une première maison forte édifiée vers 1267 par l’abbé Guillaume Jauffre, en partie détruite pendant les guerres du XIVe siècle.

Le 20 mai 1500, Jean III de Cardailhac, abbé commendataire de Belleperche, confie par un « bail à besogne » à Jean de Massaris de Millac et Antoine de Moissac la construction d’une tour, ou turris, de trois étages à l’emplacement actuel.

En 1572, lors du saccage de l’abbaye de Belleperche par les huguenots, les moines rescapés du massacre se réfugient au château de Larrazet. L’édifice est ensuite en grande partie pillé et détruit pendant la Révolution. Devenu bien national, il est acheté en 1791 par la famille Groc, qui sauve le bâtiment en le recouvrant.

Cette demeure privée, en partie classée au titre des Monuments historiques, fait l’objet de travaux et d’entretien avec l’aide de l’État depuis 1982.

Son intérêt architectural réside notamment dans sa façade de style gothique flamboyant, ses cheminées, sa décoration sculptée intérieure et son magnifique escalier voûté d’ogives. Celui-ci tourne autour d’un noyau central selon un procédé nouveau, importé d’Italie et utilisé en 1500 au petit palais Tursi, à Rome.

Cet escalier constitue l’une des toutes premières manifestations de l’escalier à l’italienne dans le Sud-Ouest, annonçant les prémices de la Renaissance. Les salles conservent des plafonds à la française et des cheminées à larges bandeaux moulurés.

Le premier niveau est occupé par de grandes caves voûtées en plein cintre et par une petite salle voûtée d’ogives en briques et pierres, reposant sur des culots au décor végétal ou à figuration humaine.

http://www.chateaujohandecardailhac.com

05 63 20 76 50

Château Johan de Cardailhac 6 Rue Cacel, 82500 Larrazet Larrazet 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563207650 http://chateaujohandecardailhac.com [{« link »: « http://www.chateaujohandecardailhac.com »}]

Dominant la vallée de la Gimone, le château abbatial de Larrazet fut propriété de l’abbaye cistercienne de Belleperche jusqu’à la Révolution française.

©Danielle Verallo