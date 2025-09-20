Visite commentée du château de Lusigny-sur-Ouche Château de Lusigny Lusigny-sur-Ouche

Visite commentée du château de Lusigny-sur-Ouche Château de Lusigny Lusigny-sur-Ouche samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château de Lusigny-sur-Ouche Samedi 20 septembre, 15h00 Château de Lusigny Côte-d’Or

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, passez la porte du château et découvrez son histoire ainsi que le grand escalier classé au titre des Monuments historiques. Échangez sur les questions qui se posent aujourd’hui pour conserver ce patrimoine bâti et le grand parc qui l’entoure.

Château de Lusigny 6 allée du Château, 21360 Lusigny-sur-Ouche Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 22 29 97 http://www.chateaudelusigny.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100069202786215¬if_id=1687828397305874¬if_t=page_user_activity&ref=notif [{« type »: « email », « value »: « larrierepays@chateaudelusigny.fr »}] Au creux du vallon des sources de l’Ouche, le château de Lusigny a été reconstruit en 1690 à l’emplacement d’une ancienne ferme fortifiée. Avec ses 63 fenêtres s’ouvrant sur le parc, la demeure construite par la famille Royer de Saint-Micault en cette fin du XVIIe siècle semble dédiée au paysage. Au cœur du bâtiment, l’escalier monumental exceptionnel est classé au titre des Monuments historiques.

De génération en génération, le domaine passe entre les mains de plusieurs familles qui apportent leurs changements et transforment le lieu.

En ce début des années 2020, ce patrimoine qui semble hors du temps n’échappe pas au changement climatique actuel qui fragilise un écosystème et l’organisation même du site.

Les propriétaires actuels et les autres acteurs du lieu accompagnent ce fragment du monde dans son évolution, veillant à en préserver les qualités, comme la biodiversité encore remarquable à protéger. Un travail d’éducation à l’environnement est mené avec les enfants du territoire.

Tout au long de l’année, le château est le lieu d’activités culturelles et pédagogiques. Il accueille une micro-brasserie artisanale et des chantiers pour un Espace de Vie Sociale partagé. parkings à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, passez la porte du château et découvrez son histoire ainsi que le grand escalier classé au titre des Monuments historiques. Échangez sur les qui…

© L’Arrière-Pays