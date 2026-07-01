Visite commentée du château de Mélac, Château de Mélac, Saint-Rome-de-Cernon

Informations pratiques

Visite commentée du château de Mélac 19 et 20 septembre Château de Mélac Aveyron

Tarif : 5€. Gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’origine, au début du XIVe siècle, Mélac est un repaire, c’est-à-dire une maison noble appartenant aux seigneurs de Gozon. Il devient leur résidence principale à la fin du XIVe siècle, après la ruine du château des Costes-Gozon, situé au-dessus du Tarn.

Ce vaste bâtiment est doté de quatre tours reliées par quatre corps de bâtiment délimitant une cour intérieure avec arcades. Il se développe au cours des XVe et XVIe siècles, offrant ainsi une grande diversité architecturale : salle des gardes, souillarde, écuries, tour de guet, tour Renaissance et salle « Vermeer ».

La visite accorde une place importante à Dieudonné de Gozon, grand maître de l’ordre des Hospitaliers dans la première moitié du XIVe siècle, célèbre pour son combat contre le dragon de l’île de Rhodes.

Château de Mélac Mélac, 12490 Saint-Rome-de-Cernon Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie 05 65 62 31 38 https://chateau-de-melac.com Ce château est l’ancien « repaire » (maison noble) d’une famille d’Hospitaliers, les Gozon. Ils l’édifient au tout début du XIVe siècle. En fonction des circonstances, ils l’agrandiront, l’embelliront au cours des XVe et XVIe siècles. C’est un ensemble important de 32 mètres par 22 mètres. Au XVIIIe siècle, il est décrit comme un grand château à quatre tours, quatre corps de logis formant une cour intérieure. L’édifice possède une remarquable cour intérieure avec arcades. Le château de Mélac a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1992. Parking.

A l’origine, début XIVe, Mélac est un repaire c’est à dire une maison noble appartenant aux seigneurs de Gozon. Il deviendra la résidence principale à la fin du XIVe s. après la ruine du château des …

©jean pineau