Visite commentée du château de Mondion Château de Mondion Mondion

Visite commentée du château de Mondion Samedi 20 septembre, 10h00 Château de Mondion Vienne

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Partez à la découverte du château de Mondion à travers une visite commentée retraçant son histoire, son architecture et son évolution au fil des siècles.

Une belle occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du lieu et du territoire.

Château de Mondion 2 Parc de Mondion, 86230 Mondion Mondion 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608586655 Château du XVè siècle places de parking sur site

© David-Léonetti