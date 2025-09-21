Visite commentée du château de Mondion Château de Mondion Mondion

Rendez-vous : 2 parc de Mondion. Gratuit.

Partez à la découverte du château de Mondion lors d’une visite commentée qui retrace son histoire, son architecture et la vie de ceux qui l’ont habité.

Un moment privilégié pour explorer ce lieu emblématique et mieux comprendre son rôle dans l’histoire locale.

Château de Mondion 2 Parc de Mondion, 86230 Mondion Mondion 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608586655 Château du XVè siècle places de parking sur site

