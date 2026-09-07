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AGENDA · La Caillaudière

Visite commentée du château de Rochefort, Château de Rochefort, La Caillaudière

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Rochefort · La Caillaudière

Visite commentée du château de Rochefort, Château de Rochefort, La Caillaudière

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Rochefort
Adresse
Château de Rochefort 44690 La Haye-Fouassière
Ville
44690 La Caillaudière
Département
Loire-Atlantique

Visite commentée du château de Rochefort 18 et 20 septembre Château de Rochefort Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs par le propriétaire du château à 11h30, 15h et 16h30. Dégustation de vins avec et sans alcool apres les visites. En parallèle, exposition sur l’histoire de la fouace, ce gâteau qui a donné son nom à la commune, présentée par la confrérie de la fouace du Vignoble Nantais et dans une exposition de l’association du patrimoine.

Château de Rochefort Château de Rochefort 44690 La Haye-Fouassière La Caillaudière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 76 46 19 01 https://www.chateauderochefort.com/ Visite guidée à 11h30, 15h et 16h30 des extérieurs du château avec dégustation de vins avec et sans alcool : venez découvrir notre maison fraichement rénovée grâce à la Fondation du patrimoine, à la Mission Bern et aux VMF ; ainsi qu’au concours de la DRAC, de la Région Pays de Loire et au Département de Loire-Atlantique Parking Place Pirmil à la Haye-Fouassière
Visite guidée des extérieurs par le propriétaire du château à 11h30, 15h et 16h30. Dégustation de vins avec et sans alcool apres les visites. En parallèle, exposition sur l’histoire de la fouace, ce…

©Rosnay