Visite commentée du château de Rochefort, Château de Rochefort, La Caillaudière

Informations pratiques

Visite commentée du château de Rochefort 18 et 20 septembre Château de Rochefort Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs par le propriétaire du château à 11h30, 15h et 16h30. Dégustation de vins avec et sans alcool apres les visites. En parallèle, exposition sur l’histoire de la fouace, ce gâteau qui a donné son nom à la commune, présentée par la confrérie de la fouace du Vignoble Nantais et dans une exposition de l’association du patrimoine.

Château de Rochefort Château de Rochefort 44690 La Haye-Fouassière La Caillaudière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 76 46 19 01 https://www.chateauderochefort.com/ Visite guidée à 11h30, 15h et 16h30 des extérieurs du château avec dégustation de vins avec et sans alcool : venez découvrir notre maison fraichement rénovée grâce à la Fondation du patrimoine, à la Mission Bern et aux VMF ; ainsi qu’au concours de la DRAC, de la Région Pays de Loire et au Département de Loire-Atlantique Parking Place Pirmil à la Haye-Fouassière

Visite guidée des extérieurs par le propriétaire du château à 11h30, 15h et 16h30. Dégustation de vins avec et sans alcool apres les visites. En parallèle, exposition sur l’histoire de la fouace, ce…

©Rosnay